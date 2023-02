Linguère: La soif de la population soulagée par l’arrivée de deux pompes

Ouf de soulagement des populations des villages de Barkedji et de Diagaly des localités du département de Linguère. En effet, privées d’eau au moins pendant 48h faute de panne de forages ,ces populations sont animées en ce moment que des sourires. Pour cause ,le ministre Aly Ngouye Ndiaye maire de Linguère a répondu favorablement aux sollicitations des usagers des forages de Barkedji et de Diagaly .

Selon le responsable politique Apr à Barkedji Birame Sow l’ancien attaché de cabinet du ministre Aly Ngouye Ndiaye par ailleurs responsable juriste Petrosen , dès qu’Aly Ngouye Ndiaye a été saisi, ce dernier a automatiquement pris en charge la question. Ainsi , à en croire Birame Sow , les pompes sont trouvées et ce par l’entremise du maire de Linguère qui s’est entretenu avec les services de l’OFOR. Mieux le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire s’est engagé en trouvant un véhicule et un chauffeur pour transporter le matériel ( les deux pompes) à Barkedji et à Djagaly au grand bonheur des populations.

Poursuivant , Birame Sow dira que si le Djoloff parvient à trouver des solutions à ses problèmes, c’est juste que la localité a une autorité très accessible et très disponible à l’image d’Aly Ngouye Ndiaye qui agit à chaque fois pour régler les préoccupations des populations. Pour l’ancien attaché de cabinet du ministre Aly Ngouye Ndiaye, l’édile de Linguère est un exemple de disponibilité que beaucoup d’autres doivent imiter pour mettre en œuvre les instructions du Président Macky Sall qui rappelle souvent à ses ministres d’être toujours aux côtés des administrés .

A signaler que le maire de Barkedji où logent les deux villages précités Ousmane Sow s’est beaucoup réjoui du geste d’Aly Ngouye Ndiaye ,au nom de sa population remercie infiniment le ministre Aly Ngouye Ndiaye D’après le juriste Birame Sow, face aux remerciements des usagers, Aly Ngouye Ndiaye réagit » je les fais pour les populations, c’est mon devoir de les assister à chaque fois que j’en ai la possibilité et les moyens de le faire », » les problèmes des djoloff djoloff, des Sénégalais sont mes problèmes> a poursuivi Aly Ngouye Ndiaye.

Le moins que l’on puisse dire ,fini la soif à Barkedji et à Djagaly ,le ministre Aly Ngouye Ndiaye est passé par là.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)