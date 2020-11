Linguère: Le poste de sante plus “malade” que ses patients

Entre vétusté, déficit de ressources humaines qualifiées, absence d’ambulance et rupture fréquente de médicaments, le poste de santé de Thiaméne, commune située dans le département de Louga, fait face à plusieurs maux.

Les populations dépassées par cette situation alarmante, interpellent les autorités étatiques. C’est l’infirmière chef de poste (Icp) elle-même qui lance l’alerte rouge Soukeyna Fall révélé qu’en plus du manque criard de personnes (une infirmière, une sage-femme et un assistant), le poste de santé de Thiamène est confronté à d’énormes difficultés. A l’en croire, même des médicaments essentiels comme le fer et la vitamine K, vitaux pour la suivie des nouveau-nés, sont en rupture depuis déjà plusieurs mois. Construite en 1972, la structure sanitaire polarise 52 villages avec environ 26 mille âmes dont un peu moins de 17 mille dans sa zone de couverture. D’ailleurs, du fait de la vétusté du bâtiment, une fuite d’eau est également constatée à partir de la toiture pendant l’hivernage selon toujours la spécialiste qui a sollicité “l’appui des autorités et des bonnes volontés de la localité pour “sauver “le patrimoine. L’autre problème qui intrigue les responsables du poste de santé, qui reçoit plus de 1000 patients par mois, c’est que l’infrastructure est dépourvue d’ambulance pour l’évacuation des malades notamment à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga. Et en cas de besoin, ils font recours à l’ambulance du district de Coki, distant de 15 km. Ce, à la charge du patient, renchérit le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire, Daouda Ndao. “C’est la désolation totale et une amertume sublime que nous avons constaté que la commune de Thiaméne a toujours été laissée à elle-même avec ses maux. Notre localité est rangée aux oubliettes, car tous les défis importants sont négligés”, a notamment déclaré Mor Ndiaye, le coordonnateur du Parti Rewmi. Aux dernières nouvelles, l’on nous apprend que l’unique ambulance, tombée en panne depuis 2016 est amenée en dépannage par le maire de la localité, Assane Top. En attendant, les habitants de la commune de Thiamène continuent de garder leur mal en patience.

Sidy THIAM