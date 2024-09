Litige foncier à Hann village: La population dit halte au prédateurs fonciers

Partager Facebook

Le Conseil de quartier de Hann village, les ASC « KASSANGA » et « KIPP », l’Union locale des femmes et toutes les associations de la commune de Hann Bel Air se sont tous mobilisées sous la forte canicule afin de s’ériger en bouclier contre toute tentative de spoliation de forfaiture .

A l’entame de sa communication, a rappelé l’ancien président de l’ ASC « KASSANGA » que le sport est un facteur de socialisation de l’individu, de cohésion sociale et d’harmonie donc de développement durable. Privé une localité d’un espace de sports équivaudrait à tuer plusieurs générations en les empêcher de se distraire, de se former. La constitution sénégalaise , la charte du sport de 1984 ,la nouvelle charte du sport de 2014 donnent droit à tout localité de disposer d’un lieu de sport.

En à croire Mr Ndiaye, ´´Le terrain Guadalajara de Hann village qui a toujours accueilli les jeunes depuis plus de 70 ans demeure un symbole pour toutes ces générations de Yarakh et des cités environnantes. De grands noms du football sénégalais ont eu à y faire leurs gammes .

Aujourd’hui, un quidam sorti des bois en brandissant des papiers tente s’en accaparer au grand dam des pratiquants . Ce prédateur foncier sans foi ni loi, qui n’est pas d’ailleurs le premier à lorgner sur ce site , verra se dresser sur sa route toute la population de Hann Bel Air’´. ´´Ainsi nous nous sommes (le Conseil de quartier, l’ASC « KASSANGA » , l’ASC KIPP , l’ AJPH, l’Union locale des femmes, les écoles de football Gouney Bira , Gouney Mafall et Mamadou Teuw, l’école de lutte Mbita Ndiaye, Samm Sunu Moméel , les vétérans, Hann bel air sports etc ), mobilisées sous la forte canicule afin de s’ériger en bouclier contre toute tentative de spoliation, de forfaiture . Les hommes politiques, les acteurs communautaires, les sportifs se sont donnés la main pour contrer cette énergumène’´, a-t-il ajouté.

Pour terminer, l’ancien président a lancé un appel aux autorités pour leur appuyer. ‘´Le mouvement navétanes, la fédération sénégalaise de football ainsi que l’état à travers ses institutions décentralisées ( ville de Dakar, CHBA ) et déconcentrées ( sous préfecture, préfecture et gouvernance) sont interpellés avant que l’irréparable ne se produise . C’est le cri de coeur lancé par tout Hann bel air ! D’autres actions sont prévus et rendez vous est pris en ce sens. Et nous disons halte aux prédateurs fonciers, ‘´Sunu terrain Sunu moméel’´ a conclu Mr Ndiaye.

MADA NDIAYE