Liverpool: Mady Touré pense que Sadio Mané doit quitter cette équipe

Depuis un moment, Sadio Mané ne jubile plus après avoir trouvé le chemin des filets avec Liverpool. En championnat comme en Ligue des champions, les spectateurs et téléspectateurs, ont relevé que l’attaquant sénégalais reste de marbre, le visage fermé après avoir marqué un but. Pour d’aucuns, c’est le signe d’un mal-être dans son club. Sadio Mané, croient-ils savoir, ferait la tête parce qu’il voudrait quitter Anfield.

«Sadio Mané a toujours été comme ça. Je vous assure qu’il est heureux en club. C’est un introverti», décrit dans l’édition de ce samedi du journal Les Échos Mady Touré, le patron de Génération Foot, le centre de formation qui a produit le numéro 10 des Lions.

Mady Touré ajoute : «Même quand il était à Génération Foot, on se rappelle l’année où on montait en deuxième division, il avait marqué beaucoup de buts mais il les célébrait selon ses humeurs. Je ne pense pas que s’il ne célèbre plus ses buts, c’est pour montrer qu’il n’est pas content et qu’il veut partir. Il est très heureux, il n’a aucun problème.»

Mais pour Mady Touré l’heure est venue pour l’attaquant sénégalais des Reds d’aller voir ailleurs, de tenter d’autres challenges. «Il a fait plus de cinq ans à Liverpool. Maintenant, il doit aller dans d’autres clubs, suggère Mady Touré dans des propos repris par le journal Les Échos. On ne parle pas de confirmation, c’est d’autres challenges qu’on parle. Tout le monde sait qu’il est au top.»