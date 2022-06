London, England, 27th February 2022. Sadio Mané of Liverpool during the Carabao Cup match at Wembley Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage - Photo by Icon sport

Liverpool rejette une deuxième offre du Bayern Le Bayern de Munich a fait une nouvelle offre ce Mercredi pour recruter Sadio Mané. Mais le club anglais a refusé cette deuxième offre de 35 millions d’euros. Le dossier de Sadio Mané tire en longueur. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord pour le transfert du numéro 10 des Lions de la Téranga. Liverpool ne souhaite pas se séparer du joueur dont le contrat expire en 2023 sans recevoir une somme conséquente. Le profil du joueur sénégalais intéresse le club de Julian Naguelssman. Pour s’attacher les services de l’attaquant des Reds, une première offre de 24,5 millions d’euros hors bonus (4,5 millions). Cette offre n’avait pas convaincu les dirigeants de Liverpool. Ce Mercredi, le club bavarois est revenu à la charge en proposant une offre plus conséquente mais le club anglais n’a pas répondu favorablement à cette demande. Mané maintient les rumeurs En conférence de presse après le match du Sénégal contre le Bénin, le joueur de 30 ans n’a pas éteint les rumeurs qui planent sur son dossier. « Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. 60 à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés », a-t-il lâché devant la presse. Auteur d’un triplé contre le Bénin, Sadio Mané rassurait les supporters sénégalais mais il a changé de version dans sa communication. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection a annoncé qu’il lui restait un an de contrat et qu’il était satisfait par l’attitude des supporters du club. D’ici la fin de la saison, le club bavarois va chercher un successeur de l’attaquant vedette, Lewandowski. Ce dernier souhaiterait rejoindre le club catalan de Barcelone entrainé par Xavi Hernandez. Articles similaires Partager Facebook

