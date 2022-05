Liverpool: Sadio Mané va t-il quitté les « Reds » après la finale de la Ligue des champions

Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool, a évoqué son avenir chez les Reds. L’international sénégalais assure qu’il sera fixé après la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Sadio Mané ne veut donner aucune indication concernant le fait qu’il restera ou pas : « Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des champions. » a-t-il ajouté.

Alors que son coéquipier Mohamed Salah a clairement indiqué, en conférence de presse ce mercredi, qu’il « reste la saison prochaine, c’est sûr, c’est clair », Sadio Mané, lui, a préféré attendre la fin de la finale de la Ligue des champions entre les Reds et le Real Madrid de samedi prochain pour donner plus de détails sur son avenir à Liverpool.

En effet, dans un entretien accordé à Sky Sports, le Lion de la Téranga, en fin de contrat avec le llub de La Mersey en juin 2023, et dans le viseur de grandes écuries européennes, s’est montré très évasif sur son avenir. « Que je reste ou non [à Liverpool], je répondrai après la finale de Ligue des Champions », a notamment déclaré Sadio Mané.

Des propos qui mettent clairement le doute sur son avenir avec les Reds. D’autant plus que le Bayern Munich est fortement intéressé par sa signature et d’autres grands clubs comme le Paris-Saint Germain et le Real-Madrid seraient également intéressés par l’enfant de Bambaly (Sédhiou).

Et si la saison prochaine Cristiano Ronaldo évoluait aux côtés de Sadio Mané ? Deux rumeur envoient les deux stars planétaires dans le même club, le Bayern Munich. L’international sénégalais de 30 ans pourrait quitter Anfield cet été. Le club de la Bundesliga qui pourrait perdre son buteur vedette Robert Lewandowski espère le remplacer avec Sadio Mané . L’attaquant des Reds est à 21 buts et 2 passes décisives cette saison, entre la Premier League et la Ligue des champions de l’UEFA. Et le Bayern Munich pourrait également tenter le coup Cristiano Ronaldo.