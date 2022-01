Locales 2022 à Mbacké : le BBY en danger, Serigne Khassim Mbacké en renfort..

.C’est un truisme de dire que rien ne va au sein de la Coalition Benno Bokk Yakkar à Mbacké Commune et environs. Les investis Matar Diop( Département ) et Gallo Bâ(Commune) sont en train de voir rouge. Les sondages révèlent qu’ils pourraient être mis en minorité si l’on y prend pas garde. Serigne Khassim Mbacké sort au vitriol pour jouer le sapeur-pompier . Dans un message fort envoyé au Président Macky, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul,dira: » Une lecture lucide de la situation politique au niveau du département de Mbacké nous pousse à dire que le parti et sa Coalition ont besoin de secours. Les deux investis et leur équipe subissent des attaques de l’opposition qui brandissent la non criminalisation de l’homosexualité comme arme politique. Moi, je vais m’engager avec des jeunes qui croient en Macky comme Mini car mou Serigne Saliou,Mohamed Sylla et Saliou Diakhaté. Nous allons détruire ces gros mensonges pour redorer le blason du parti présidentiel « .

Articles similaires