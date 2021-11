Locales 2022-Baba Ndiaye, Président sortant du CD, appuie les choix de Macky à Kaolack…

Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye, n’est pas obnubilé par les subsides et autres prébendes. Sa non reconduction à la tête de l’institution départementale n’a pas ramolli son ardeur à oeuvrer toujours pour le triomphe du camp présidentiel et, surtout, dans son fief politique de Kaolack. Avec un bilan bâti sur de l’or massif, il a accepté de se plier, tout bonnement, à la volonté du Président Macky Sall en déclarant son soutien sans réserve aux listes de la Coalition Benno Bokk Yakkar pour les prochaines élections locales du 23 Janvier 2022. Lors d’une grande manifestation tenue en cette circonstance, il a laissé entendre: » Nous prenons la parole,aujourd’hui,en présence de hauts dignitaires de la coalition le Benno Bokk Yakkar, ici, à Kaolack. Je salue la présence des têtes de listes communale et départementale, en l’occurrence, M. Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye. Nous allons soutenir ces deux candidats choisis par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour les prochaines élections locales du 23 Janvier 2022. Ils sont tous les deux de dignes et valeureux fils du Saloum », a laissé entendre Baba Ndiaye qui, de poursuivre : »Cette rencontre est capitale puis que nous sommes là avec le Président des chefs de villages du département, M. Ousmane Ndiaye, la Coopérative des exploitants du sel artisanal forte de1900 membres, la Coopérative de l’agro-alimentaire (4000 femmes au niveau régional dont 52% pour le département de Kaolack (soit plus de 2000),la délégation de hauts cadres d’ONG, des Maréyeurs.Tous seront derrière ma modeste personne pour soutenir les choix présidentiels ». Prenant la parole, la tête de liste départementale n’a a pas tari d’éloges envers M. Baba Ndiaye: »Nous voulons saluer l’engagement de qualité de notre frère Baba Ndiay. Ce dernier est un vrai patriote, un homme d’Etat doublé d’un bâtisseur. Il est en permanence sur le terrain de l’action utile comme dans l’éducation, la santé , l’assainissement, la construction citoyenne. Son bilan est des plus élogieux. Il est un homme de foi et l’histoire retiendra à jamais son courage pour avoir bien compris la marche de notre République. Il a accepté volontairement les choix du Chef de l’Etat et, sans broncher « , s’est expliqué le Directeur Général de la SENELEC.

Pour sa part, Mohamed Ndiaye « Rahma », tête de liste communale de BBY, dira: » Rien ne s’obtient dans la division.Conjuguons alors nos efforts pour la victoire. L’apport de M.Baba Ndiaye sera très déterminant pot ces échéances. Personne ne peut nier son leadership éclairé, sa grande expérience, sa parfaite maîtrise des dossiers et son dévouement sans jamais à défaut. C’est un homme sincère, franc toujours au service de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall « , a dit « Rahma ».

Notons qu’on a constaté une forte mobilisation des populations autour de M. Baba Ndiaye pour soutenir ces choix du Président de la République Macky dans la capitale du Saloum.