Locales à Barkédji (Linguère): BBY éventre le jeu trouble du ministre Samba Ndiobène Kâ…

Les élections locales du 23 Janvier 2022 sont loin de connaître leur épilogue au niveau de la Commune de Barkédji (département de Linguère). Dans un communiqué rendu public, ce lundi, les responsables de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakkar fustige l’immixtion du Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. Ainsi, ils l’accusent de soutenir la liste parallèle au détriment de celle présentée par la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar dirigée M.Daouda Samba Sow.

In extenso.

« La Coalition Benno Bokk Yaakaar de la Commune de Barkédji (département de Linguère) remercie son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, par ailleurs, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui a bien voulu porter son choix sur M. Daouda Samba SOW pour diriger la liste communale de BBY de Barkédji. Ce dernier, avec l’appui de tous les leaders locaux de la coalition présidentielle et d’autres partis politiques, même, ceux de l’opposition et des mouvements citoyens, a, durant trois (03) mois, mis à la disposition de la dite Coalition des moyens conséquents pour mener une campagne permettant de triompher avec la manière au soir du 23 janvier 2022. Des tournées politiques, du porte-à-porte, des visites de proximité, entre autres, ont été ainsi initiés. Une campagne sans précédent a été menée en vue de poursuivre notre engagement dans notre Commune mais aussi d’honorer le Président qui a placé sa confiance sur une personne de valeur, en l’occurrence, M. Daouda Samba Samba.

Mais comme dans toute société ou organisation, les idées, les visions, et les objectifs ou désirs des individus qui la composent diffèrent. Au sein de notre Coalition à Barkédji, certains ont été manipulés et induits en erreur par un Ministre de la République, membre de l’Alliance pour la République (APR). Nous avons moult fois dénoncé et appelé à la raison les récalcitrants qui ont refusé d’obtempérer sous l’impulsion de ce dernier.

En effet, Samba Ndiobène Ka, puisque c’est de lui qu’il s’agit, dans le seul but de se maintenir dans l’attelage gouvernemental, est prêt à tout quelque soit le prix. Comme qui dirait, pour lui la fin justifie les moyens.

Une vidéo récente devenue virale sur la toile confirme à bien des égards la véracité de nos propos. Dans la vidéo en question,Samba Ndiobène Kâ révèle qu’il préfère mourrir que de perdre à Barkédji sous la bannière de sa liste parallèle « Euleuk Sénégal ». Et vous pouvez alors mesurer son obstination à vouloir s’immiscer dans le scrutin au niveau de notre localité.

Certes, gagner à Dahra Djolof est une bataille légitime dans la mesure où c’est la liste de la coalition BBY qu’il était censée défendre. La gagner, c’est contribuer au triomphe de la coalition à l’échelle nationale. La combattre, c’est participer à son déclin.

A Barkédji, il a combattu la liste BBY puisqu’il a armé le parti Euleuk Sénégal,une liste parallèle, contre le Benno Bokk Yaakaar.

Il a usé et abusé de tous les moyens matériels et financiers pour arriver à ses fins. Le jour du vote, Barkédji a vu des visages inconnus dans la Commune qui sont venus voter. Nous dénonçons le transfert d’électeurs avec un nombre pléthorique qui rime aux antipodes de nos valeurs démocratiques.

Des électeurs inconnus à Barkédji ont été convoyés dans des véhicules pour venir voter à Barkédji Commune.

Cet acte flagrant de Samba Ndiobène constitue un acte de haute trahison et un manque total de loyauté et de fidélité envers le Président Macky Sall.

La coalition BBY de la commune de Barkédji condamne avec la dernière énergie cet acte honteux et ignoble de Samba Ndiobène Kâ qui, depuis belle lurette, œuvre pour déstabiliser la concorde sociopolitique qui a toujours règné à Barkédji dans le seul but de maintenir sa place dans le gouvernement, sacrifiant du coup la Coalition BBY et d’essayer d’entacher la confiance du Président Macky SALL envers ce jeune haut cadre, Daouda SOW, qui s’est toujours sacrifié pour sa commune et son pays.

Toutefois, nous remercions encore une fois de plus, le Président Macky SALL, à qui nous vouons fidélité, engagement total et haute considération. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenu durant cette campagne électorale pour la victoire de BBY non sans oublier les habitants de Barkédji qui ont voulu nous accompagner pour un changement total au niveau de la Commune.

Nous encourageons enfin notre leader et frère Daouda Samba SOW qui a accompli avec noblesse cette tâche qui lui était assignée. Nous lui sommes fidèles et lui souhaitons, en même temps, plein succès dans d’autres combats du futur. »

Fait à Barkédji, le 31 Janvier 2022

La Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de la commune de Barkédji (département de Linguère).