Locales à Lat Mingué : “JOB” mise sur le Dr Boubacar Sy…

A l’approche des élections locales, les prétendants au fauteuil de Maire commencent à s’afficher, à se manifester. A Lat Mingué, la plus grosse Commune du département de Kaolack, la compétition s’annonce rude. Selon nos soins, la trouvaille «Jeunesse Ouverte à Dr Boubacar Sy» (JOB, en acronyme) va candidater son parrain le Dr Boubacar Sy, un des responsables les plus en vue du parti présidentiel au niveau de cette localité. A en croire Biram Diagne, un des responsables de la JOB : «La candidature de Dr Boubacar Sy à la Mairie de Latmingue qui regroupe 84 villages vient à son heure car, il a montré ses compétences dans presque tous les domaines (santé, éducation, sport, etc. Il ne cesse de participer activement au développement de notre localité. C’est pourquoi, le groupe JOB et toutes les sensibilités qui l’accompagnent veulent l’investir le 26 Juin prochain au foyer des de Lat Mingué en vue des élections locales de Janvier 2022.Connaissant la personne depuis presque six ans qu’on a eu à cheminer ensemble avec elle, nous pouvons dire que c’est quelqu’un qui respecte toujours ses engagements. Ce qui est rare en politique. Nous pouvons dire aussi que la candidature de Dr Boubacar Sy est une demande locale », a-t-il fait savoir.