LOUGA : 10 Millions de Francs CFA mobilisés pour des projets de femme du secteur de l’Aviculture. 

Le Forum régional de Louga sur le développement a permis de mobiliser séance tenante 10 millions de Francs Cfa destinés aux financements de projets de femmes de 5 villages de la régions de Louga ,a indiqué ,hier, le président des jeunes agriculteurs du Sénégal ,Bamba Dieng .

« Nos avons réussi, grâce à ce Forum régional, à mobiliser plus de 10 millions de Francs Cfa destinés à financer des femmes qui s’activent dans l’Aviculture », a-t-il déclaré à des journalistes à l’issue du Forum régional sur le développement durable, en présence du parrain de l’événement ,Ass Lô Gaydel, maire de la commune de Sagatta et président de la commission de supervision de la haute autorité du Waq. Il a ajouté : »Nous allons donner gratuitement 50 poussins à chaque femme bénéficiaire de ce financement pour qu’elles puissent avoir un fonds pour démarrer ses activités » « Il s’est dit « satisfait », estimant que « nous avons largement atteint nos objectifs parce que nous avons prévu que le financement des femmes peut être accélérer afin de faire de leur autonomisation une réalité dans la région de Louga ». « C’est vraiment ce qu’on appelle un financement rapide que le nombre de poussins de notre parrain ,Ass Lô Gaydel, a promis de donner et le groupe de Avisen de Khadim Sall montre un financement de plus de 10 millions de Francs Cfa entre la commune de Mbédiéne et celle de Léona »,a -t-il révélé .

Le Maire de la commune de Sagatta, Ass Lô Gaydel, a , de son côté déclaré que »j’ai beaucoup apprécié le choix d’organiser ce Forum, qui se tenait habituellement à Dakar, à Louga parce que la jeunesse notamment les femmes ont besoin d’être soutenues et informées des opportunités de financement qu’offre les structures de l’Etat « .

Il a insisté sur « la nécessité de l’éducation financière des femmes pour qu’elles puissent profiter davantage des financements qui visent à accélérer leur autonomisation « . »Les gens ont besoin d’avoir une bonne formation et un travail décent pour gagner leurs dignement leurs vies,d’où l’importance de ce financement qui permettra aux femmes bénéficiaires d’avoir un fonds pour démarrer leurs activités « ,a-t-il dit