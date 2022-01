LOUGA : Moustapha Diop en tête

Le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), Moustapha Diop est arrivé largement en tête dans plusieurs centres de voter de la commune de Louga dont les résultats sont disponibles. A l’école Manar Al Houda par exemple, l’un des centres témoins de la commune M. Diop devance de loin ses adversaires dans tous les 9 bureaux de vote.

Au bureau numéro 4,le candidat de Bby arrive en tête avec 1024 voix, contre 691 pour la coalition Jammi Sénégal dirigée par Mamadou Mamour Diallo. Au centre de vote d’Artillerie, le leader de la liste Benno Bokk Yakaar arrive premier avec 863 voix. Il est suivi de Jammi Sénégal qui respectivement 439 voix. Quelques 6.613.662 votaient ce dimanche pour élire les conseillers de 552 communes, de cinq villes et 43 conseillers départementaux.

La DGE indique que 166 listes sont entrées en compétition pour les conseils départementaux, 44 listes pour les villes et 2939 listes pour les communes .Les électeurs ont été dans 15.066 bureaux de vote répartis entre 6639 centres de vote. Les élections départementales et municipales, initialement prévues en 2019 ont été reportées plusieurs fois. BBY, la coalition de la majorité présidentielle, détenait le plus grand nombre de sièges dans ces conseils élus en 2014 pour un mandat de cinq ans. La coalition de BBY remporte les élections municipales au niveau certains bureaux de vote.

SIDY THIAM