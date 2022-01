LOUGA: Moustapha Diop innove avec ses vidéo-bilans

Le maire sortant de la ville de Louga Moustapha Diop n’est pas un homme sans ressources.

Alors que la plupart de ses collègues proposent des visites sur le terrain pour montrer leurs réalisations, lui propose des séances diapos et vidéos, sans doute pour convaincre jusqu’au moindre détail. C’est ainsi que dans les bureaux flambant neufs de la mairie rénovée (elle sera inaugurée le 8 Janvier prochain), il a dévoilé a l’assistance le bilan de ses 7 ans de magistère.

Comprenez une occasion d’or d’exhiber l’ensemble de ses grands chantiers, dont on peut retenir pour l’essentiel, de nombreuses infrastructures, de commodités chiffrées à une dizaine de milliards de francs et toutes réalisées en moins de dix ans. Rendez-vous est cependant pris dans les tout premiers jours de Janvier pour une revue plus consistante de tout ce le ministre-édile a entrepris depuis son arrivée à la mairie de la capitale du Ndiambour.

CHEIKH BA