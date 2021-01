L’UE répond à Boubacar Sèye

L’Union européenne (UE), grâce au Fonds Fiduciaire d’Urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (FFU) soutient le Sénégal, depuis 2016, pour apporter une réponse intégrée et coordonnée aux diverses causes de la migration, des jeunes en particulier. Le Fonds Fiduciaire d’Urgence a permis l’opérationnalisation de ce partenariat à travers 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux pour un montant total de 198 millions d’euros (près de 130 milliards FCFA), informe un communiqué de l’UE.



Tous les projets de l’UE y compris ceux du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE font l’objet de procédures de vérification des actions et des dépenses, au cours de la mise en œuvre ainsi que des audits et des évaluations en fin de projets, informe l’UE.

« Afin de s’assurer des résultats pour les bénéficiaires ciblés, l’UE a mis en place un suivi de proximité et évalue les activités menées, notamment avec la mise en place d’un système de suivi et d’apprentissage qui vise à mesurer les résultats et l’impact des projet ».

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes européenne, l’UE s’emploie à renforcer la qualité des indicateurs de résultat, ainsi qu’à rendre le système de suivi plus simple et plus accessible. Par ailleurs, une assistance technique d’aide aux partenaires d’exécution est en place pour améliorer les cadres logiques, la collecte des données, la cartographie des indicateurs et leur encodage dans une plate-forme créée spécifiquement pour assurer la transparence des données.