Lutte: Ada Fass et Zarco lourdement sanctionnés par le CNG

Le Comité national de gestion de lutte (Cng) va certainement sortir ce mardi, la cravache contre Zarco pour son geste « antisportif » dimanche, lors de son combat contre Ada Fass. Ada Fass et Zarco n’ont pas tiré les leçons de la confrontation Balla Gaye 2-Boy Niang 2, du premier janvier dernier.

Victorieux devant le lutteur de Fass-Benno, Zarco a fait montre d’une grosse technicité durant le combat, même si beaucoup vont retenir cette image hallucinante ou l’ancien lieutenant de Modou Lo (Rock Energie), en pleine action avec son adversaire, s’est permis de provoquer Gris Bordeaux (tête de file de l’écurie Fass-Benno), avec le doigt d’honneur.

« Les rapports ont relaté le geste de Zarco et on va faire appliquer le règlement. Ce sont des gestes antisportifs qui sont sanctionnés par le règlement, parce que le lutteur doit avoir un bon comportement avant, pendant et après le combat», prévient dans L’Observateur, le vice-président du Cng, chargé de la lutte avec frappe. Le Comité national de gestion de lutte (Cng), à la main lourde, et chevillé à sa circulaire de la semaine dernière, a sanctionné les Bad boys de l’Arène.

Pour dépassement de temps, Ada Fass et Zarco prennent un an ferme sans descendre dans l’Arène, informe Les Echos. Dimanche dernier, à l’Arène nationale, pleine comme un œuf, les amateurs étaient encore abusés par ces interminables préparatifs mystiques des deux lutteurs.

Plus de trente minutes de dépassement après l’heure du dernier combat qui leur ont valu cette lourde suspension. Last but not least, ces lutteurs prometteurs verront aussi leurs reliquats charcutés, ce mardi. Selon le journal, Zarco ne sera pas seul à être sanctionné par le Cng, puisque son adversaire a également fauté durant le combat. « Ada Fass et Zarco ont violé une partie du règlement. Donc c’est sûr que des sanctions vont tomber», dit-il.