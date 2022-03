Lutte : Baboye fait une prédiction sur l’avenir de Reug Reug

Le lutteur Oumar Kane dit « Reug Reug », récent vainqueur de Gouy Gui, va jouer les premiers rôles dans la lutte avec frappe s’il continue sur la même lancée, a laissé entendre l’ancien champion, Baboye.

« Avec ses qualités, s’il accepte de travailler, je le vois bien devenir Roi des arènes dans les cinq ans à venir« , a déclaré le tombeur de Bombardier en 2006, sur les prochaines perspectives de combat dans la lutte avec frappe . Selon lui, Reug Reug s’est ouvert un véritable boulevard et la balle est vraiment dans son camp. « Il est fort, physique, puissant et c’est un bourreau de travail« , a commenté Baboye sur la forme actuelle du tombeur de Gouy Gui.

L’ancien champion de lutte qui regrette le nombre réduit de lutteurs de talent, indique que les combats sont montés sur la valeur marchande du lutteur. « On n’organise plus sur le palmarès ou la valeur intrinsèque du lutteur mais sur sa capacité de mobilisation de supporters et à terme, c’est dangereux pour la lutte avec frappe« , a-t-il ajouté.

Baboye rappelle que Reug-Reug, originaire de Thiaroye (banlieue de Dakar), a débuté dans les « mbapattes » (séances de lutte traditionnelle). « Ce qui lui a permis de se forger une technique et de dompter sa peur« , a ajouté Baboye précisant que le MMA (Mixed Martial Arts) l’aide dans sa préparation athlétique. « Avec le MMA, il est obligé d’être prêt physiquement et athlétiquement et comme à la base, il dispose des techniques de lutte traditionnelle, ça devient difficile pour ses adversaires« , a-t-il ajouté.

Baboye prévient toutefois le jeune lutteur des pièges du vedettariat. « Le sport de haut niveau notamment les sports de combat ne permet aucun relâchement sous peine d’être sanctionné à la moindre incartade« , a-t-il dit.