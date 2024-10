Lutte contre la pollution: Pikine doté d’une station de mesure de la qualité de l’air 

Partager Facebook

Le département de Pikine dispose désormais d’une station de mesure de la qualité de l’air installé dans l’enceinte de la Mairie de ville. Une première station enregistrée dans le département qui regorge beaucoup d’usines, de gares et de marchés à fort impact dans la pollution de l’atmosphère. Une des causes pour laquelle le maire Abdoulaye Thimbo s’est réjoui de l’installation de cette infrastructure et promet d’en prendre.

La station de mesure de la qualité de l’air de Pikine, exploitée par le centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA), est une station de type trafic routier située en bordure de route. Elle est équipée d’analyseurs d’air ambiant permettant de mesurer en continu : les oxydes d’azote (Nox), les particules en suspension (PM10 et PM 2,5), le dioxyde de souffre(SO2), le monoxyde de carbone (CO) et l’azote troposphérique (O3). Selon les services de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l’environnement et de la transition écologique, les données collectées par la station permettront d’estimer l’état de la qualité de l’air dans le département de Pikine, à travers un indice de la qualité de l’air (IQA). Cet IQA n’est rien d’autre qu’un indicateur journalier qui renseigne sur les niveaux de pollution de l’air et les risques sanitaires qui peuvent en découler après des minutes ou des jours d’exposition. Ainsi, l’IQA est subdivisé en quatre classes correspondant chacune à un niveau de pollution de l’air.

Abdoulaye Thimbo, l’édile de la ville de Pikine n’a pas manqué, de remercier le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique et le CETUD qui, à travers le CGQA, installé, pour la première fois à Pikine, cette station qui sert à mesurer à temps réel la qualité de l’air, dans un rayon précis de la Ville de Pikine. Il soutien : « Pikine qui abrite la plus grande unité de production du Sénégal (ICS), des sociétés spécialisées dans l’énergie, le bois, la papeterie, le plastique, mais aussi, le principal centre de traitement de la viande du Sénégal (SOSEDAS), le plus grand marché central de poisson du pays et le centre commercial El Hadji Omar Tall de Thiaroye Gare qui est l’un des plus importants de la sous-région, la gare routière des Baux maraîchers, pour ne citer que ceux-là. C’est donc dire l’importance de cet investissement pour la prise en charge des externalités négatives liées à ces activités anthropiques et qui vient en soutien à la forêt classée de Mbao dans son rôle de principal de poumon vert de la région de Dakar. » a déclaré le maire de la ville de Pikine conscient de l’importance de cette infrastructure pour son département. Sachant que dans le cadre de ses compétences en tant que Ville, conformément à l’article Article 171 du CGCT, il est chargé de veiller à la protection de l’environnement en prenant, entre autres, des mesures pour empêcher ou supprimer la pollution et les nuisances, le Maire Thimbo croit fermement que cette installation permet, justement, à l’autorité municipale d’assurer cette veille sur la pollution de l’air ambiant et d’avoir des rapports sur la pollution afin de prendre, en collaboration avec les autorités compétentes, les bonnes décisions.

Le Préfet du département de Pikine, M. Hamdy Mbengue, venu représenter le ministre empêché et le Directeur de la Réglementation environnementale et du Contrôle, M. Baba Dramé a abondé dans le même sens avant d’en appeler à une bonne prise en charge des équipements et à l’ouverture de station au niveau des capitales régionales de l’intérieur.

Rosita Mendy