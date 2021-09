Lutte contre les accidents: 58 jeunes reçoivent leur parchemin

L’association d’appui à la science et aux technologies de l’information et de la communication a remis des diplômes à 58 jeunes, dont 28 femmes et 21 hommes, ce samedi, suite à une formation en conduite.

L’association d’appui à la science et aux technologies de l’information et de la communication (AASTIC), soutenue par l’ancien DAGE de la présidence de la république et l’actuel ministre conseiller du président de la République, a joué sa partition dans la lutte contre les accidents de la route, à travers la formation pour une bonne maîtrise des codes de conduite.

Abdoulaye Ndour, notable à Noire Foire, avance : « Nous nous sommes regroupés ici pour accompagner des jeunes. C’est très pertinent comme démarche. Nous sommes honorés dans la mesure où la séricigène recherchée ait été trouvée.

Nous allons nous focaliser sur une seconde session pour mettre fin à ces accidents récurrents. On s’engage à la formation des jeunes pour que l’environnement d’autonomie soit bien maîtrisé dans le but de se préserver des accidents. »