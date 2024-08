Lutte: Katy Diop sur le combat royal« Ce n’est pas un combat risqué pour Modou Lô mais Siteu… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ancien entraîneur de Yahya Diop Yékini, Amadou Katy Diop a livré son analyse sur le combat royal entre Modou Lô et Siteu en novembre prochain. Aux côtés de l’ancien roi des arènes Yékini, Katy Diop s’était fait remarquer comme un technicien hors pair.

Le 24 novembre 2024 s’annonce comme un événement incontournable avec le combat royal entre Modou Lô et Siteu. Aujourd’hui entraîneur de l’écurie Fass Ndakarou est toujours dans le milieu de la lutte même si l’enfant de Bassoul a pris sa retraite depuis 2016.

À ses heures perdues, Katy Diop livre des analyses sur les combats chocs de l’arène. Sur Lutte TV, il s’est ainsi prononcé sur le combat royal tant attendu entre Siteu (Lansar) et Modou Lô (Rock Énergie). Pour lui, le lutteur de Diamageune a ses chances dans ce combat du 24 novembre même s’il ne part pas avec la faveur des pronostics. « Modou Lô a battu Ama Baldé et Boy Niang avec la manière. Donc ce combat contre Siteu n’est pas risqué pour lui. Mais tout de même ça reste un combat contre un adversaire plus jeune et qui est en progression. L’histoire de l’arène a montré que ce sont les jeunes lutteurs qui détrônent leurs aînés. Siteu peut jouer sur ce terrain et miser sur la force de la jeunesse. Quant à Modou Lô, on le connaît c’est un très grand champion et un adversaire redoutable » a-t-il déclaré.