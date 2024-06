Lutte: Premier face to face Modou Lô et Siteu, le 5 juillet

C’est maintenant officiel ! Depuis que le prochain combat royal entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lan- sar) a été officialisé par la structure Jambaar Productions, les amateurs étaient en attente du premier face to face entre les deux challengers. Ils peuvent maintenant cocher la date dans leur agenda. Le Roc des Parcelles et le Phénomène de Lansar vont tenir leur premier Jakaarlo le vendredi 5 juillet prochain.

Comme on l’avait annoncé, il y a quelques jours, Modou Lô (Rock Energie) Énergie) et Siteu (Lansar) vont lancer la guerre verbale, en perspective du prochain combat royal.

Le promoteur Mansour Bâ et Cie convient les deux lutteurs à un face to face le vendredi 5 juillet prochain. Ce sera à la Place du Souvenir de Dakar, en marge d’un festival qui sera organisé par Éric Favre. On comprend maintenant pourquoi le promoteur Mansour Ba, le coordinateur de Jambaar Productions, Papa Sow, et le lutteur Mod’Lô ont rendu dernièrement visite à Éric Favre.

Le Roi des arènes, Xaragne Lô, a remporté ses deux dernières sorties, contre respectivement Ama Baldé (5 novembre 2023) et Boy Niang 2 (1er janvier 2024). De son côté, le protégé du manager Max Mbargane a été battu par Lac 2, aux points (19 novembre).