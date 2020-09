Macky critique la com’ d’AKS

Les membres de l’UNACOIS qui étaient présents lors du Conseil présidentiel ont tiré à boulets rouges sur le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall (AKS) à cause de l’interdiction du plastique. Face à ces critiques, le chef de l’Etat est monté au créneau pour défendre AKS. Selon Macky Sall, AKS applique la politique environnementale du gouvernement. Toutefois, le Président trouve que le ministre de l’Environnement pèche dans la communication. «Je l’ai toujours dit, il doit être plus conciliant dans les négociations et arrêter d’être toujours renfrogné.»