Les Sénégalais de la diaspora ne lâchent pas Macky Sall. Devant le siège des Nations Unies, à Genève, des Sénégalais ont manifesté ce samedi 25 mars à l’appel du parti de l’opposant Ousmane Sonko, Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

Pari réussi, et pour cause. La manifestation organisée devant le siège des Nations Unies par des Sénégalais basés à Genève a drainé autant de participants en nombre et en qualité, le samedi 25 mars 2023.

Plusieurs personnes ont pris part à ce rassemblement devant le siège des Nations Unies pour dire non au Président Sénégalais Macky Sall contre les arrestations arbitraires des leaders de l’opposition incarcérés, « des fraudes », le 3eme mandat, la corruption et l’injustice, etc.

Scandant les slogans « Macky Sall le dictateur », les manifestants ont aussi rappelé les noms de membres du Pastef actuellement emprisonnés au Sénégal.

Regardez !