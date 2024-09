Macky Sall se prononce enfin

Partager Facebook

C’est par téléphone que l’ancien Chef de l’Etat, Macky Sall, a participé à la rencontre de son parti. Pendant une vingtaine de minutes, il s’est adressé à ses militants en direction des Législatives. Il annonce une grande coalition en gestation, dément tout sabotage de la candidature d’Amadou Ba et tout protocole avec Diomaye et Sonko.

Lors de l’élection présidentielle, beaucoup de personnes soutenaient que le président Macky Sall a tourné le dos à son candidat, Amadou Bâ. Des allégations que Macky Sall a démenti. « J’ai rempli mon devoir envers le pays, envers le candidat qui, pourtant, avait rejoint ma famille politique et que j’ai choisi contre la volonté de tout le monde. J’ai financé sa campagne comme je le faisais pour moi-même. Je voudrais donc que les Sénégalais le sachent. Pour le reste, ce ne sont que des alibis pour partir », a dit Macky Sall. Parlant des élections législatives, il a annoncé la création d’une grande coalition. « Ceux qui affirment que je ne reviendrai pas au Sénégal se trompent. Je suis plus engagé que jamais pour le parti et pour nos combats. Je suis déterminé à remporter les prochaines élections », a-t-il affirmé. Avant de poursuivre qu’il est en discussions avec divers partis et mouvements pour la création d’une grande coalition en vue des élections. « Cette coalition portera un programme de législature et de gouvernement, qu’ils espèrent mettre en place après les élections ». Concernant les investitures, l’ancien président a exhorté les « responsables de l’APR à mettre de côté leurs différends et à s’ouvrir à d’autres forces politiques, en mettant en avant l’intérêt du Sénégal ». Bien qu’il ne soit pas candidat, Macky Sall a encouragé ses « partisans à retourner à la base, à dialoguer avec les militants, et à occuper activement le terrain politique pour constituer un bloc solide lors des élections à venir ».

L’ancien président de la République, Macky Sall, a profité de son entretien téléphonique pour démentir le protocole du Cap Manuel et confie que ses privilèges ont été bloqués par le nouveau gouvernement. Le patron de l’Apr dit qu’il n’a jamais comploté pour céder le pouvoir à son successeur.

E. Ndiaye