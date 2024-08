MAGAL de TOUBA: La Police fait le bilan définitive de ces interventions, 428 individus interpellés pour divers infractions

Partager Facebook

Un nombre de 428 individus ont été interpellés avant, durant et aprés le Magal de Touba. Parmi eux, 111 personnes ont été présentées au parquet pour des infractions graves, notamment : 32 pour vol et vol aggravé, 1 pour meurtre, 1 pour tentative de viol, 1 pour coups et blessures volontaires.

Au terme de la mission de sécurisation durant le Grand Magal de Touba, la Police nationale a présenté un bilan exhaustif de ses activités. Un rapport dans lequel, les responsables mettent en lumière les défis sécuritaires majeurs auxquels les forces de l’ordre ont été confrontées lors de cet événement religieux de grande envergure, attirant des millions de fidèles.

Les forces de sécurité ont interpellé 428 individus pour diverses infractions dont 111 personnes ont été présentées au parquet pour des infractions graves, notamment : 32 pour vol et vol aggravé, 1 pour meurtre, 1 pour tentative de viol, 1 pour coups et blessures volontaires, détention et trafic de chanvre indien, 2 pour association de malfaiteurs et vol, 6 pour offre et cession de chanvre indien, 37 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour abus de confiance, 2 pour association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billet de banque, 1 pour coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu et détention de chanvre indien aux fins d’usage, 1 pour viol, 8 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 1 pour offre et cession de stupéfiant, 5 pour détention et trafic de chanvre indien, détention illégale d’arme blanche, 2 pour association de malfaiteurs, détention illégale d’arme blanche et d’arme à feu artisanal, 2 pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, 1 pour outrage à agent, 1 pour rébellion, 2 pour détention et usage collectif de Skunk et haschich, 3 pour offre et cession de chanvre indien

La police a procédé également à la saisie de quantités significatives de substances illicites et d’armes lors de ces opérations, renforçant ainsi la lutte contre le trafic de drogue et les délits liés à la criminalité organisée. Le bilan des saisies inclut : 3,450 kilogrammes de chanvre indien, 282 cornets de chanvre indien, 19 pilules d’ecstasy, 1 sachet de skunk, 1 pierre de haschich, 1 joint de haschich. Ces saisies illustrent l’ampleur du défi que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants durant de tels rassemblements massifs.

La présence policière renforcée et les nombreuses interpellations effectuées témoignent de la détermination des autorités à maintenir l’ordre et à protéger les pèlerins.

Le Grand Magal de Touba, bien que marquant un moment de grande spiritualité, pose des défis sécuritaires importants, et la Police nationale a montré son engagement à y répondre de manière proactive.