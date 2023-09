Magal Touba 2023: 797 personnes interpellées par la police, 14 Kg de drogue saisies

La police nationale tenu une conférence de presse pour revenir sur la situation sécuritaire à Touba actuellement. Selon les derniers bilans, 797 individus ont été interpellés, 13 gangs criminels démantelés, et 14 kg de drogue saisis .

Dans le cadre des opérations de sécurisation d’avant magal, la police nationale a procédé à une grand nettoyage dans la ville sainte de Touba. En effet lors d’un point de presse tenu ce Samedi, les autorités de la Police a fait des révélations surprenante

Le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop a signalé que l’ordre d’une opération de nettoyage et de sécurisation, 797 individus ont été interpellés. Par la même occasion, 13 gangs criminels ont été aussi démantelés en plus d’une saisie de 14 kg de drogue .

La police nationale a mis en place un dispositif impressionnant pour la une sécurisation de l’événement entamé depuis le 04 août 2023. Pour ces opérations, ce sont les éléments du Commissariat Spécial de Touba et secondaires, le Commissariat Urbain de Mbacké, renforts du GMI et de la DOCRTIS), d’opérations mixtes (Police, Gendarmerie) » qui ont participé à ces opérations renseigne le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop.

Par précision, l’autorité a rappelé qu’en somme 797 Personnes sont interpellées dont 381 déférées aux parquets compétents, 299 pour vols simples, vols aggravés (vols de bétail commis en réunion),69 pour des infractions liées aux stupéfiants, 13 bandes ont été démantelées, 416 pour vérification d’identité à en croire le directeur de la sécurité publique. Accordant leur violon,le Commissariat urbain de Mbacké, l’Ocrtis ,le commissariat spécial de Touba et ses unités ( commissariat de Ndamatou et poste de Gouy-Mbind) ont permis de saisir 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d’ecstasy.Si on fait le disparshing des infractions routières : 364 véhicules ,292 motos et 71 véhicules hippomobiles sont immobilisés d’après le Directeur de la Sécurité Publique, section Accident: 134 dont 89 accidents matériels, 42 accidents corporels et 03 accidents mortels ont été constatés durant cette période.

Comparé à l’année 2022 où (3754 policiers étaient mobilisés), on note une augmentation du nombre d’éléments déclare le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop. »Vu le dispositif sécuritaire mis en place,l’on peut annoncer déjà la quiétude des pèlerins à Touba.