Magal Touba 2024 : L’assainissement, au centre des préoccupations du Khalife

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du Comité d’organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, a fait face à la presse ce dimanche. Le porte-parole du Khalife général des Mourides, a rappelé d’emblée les différentes réalisations des différents khalifes généraux, exhorte les pouvoirs publics à investir dans l’assainissement de la cité religieuse.

La ville de Touba connait des problèmes d’assainissement, une chose qui préoccupe le président du Comité d’organisation du Grand Magal expliquant que la cité religieuse n’a pas de système d’assainissement approprié. Toutefois Serigne Bassirou Abdoul Khadre a loue les efforts consentis par les différents régimes dans l’assainissement de Touba . « Evacuer de toute urgence les eaux qui ont envahi des habitants« , c’est le souhait de Serigne Bass Abdou Khadre. Face à la presse ce dimanche 28 juillet 2024, le porte-parole du khalife général des mourides a interpellé les nouvelles autorités, à l’approche du Magal de Touba, sur la question de l’assainissement.

Selon lui, l’actuel gouvernement a promis de faire quelque chose. A cet occasion, Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé le sens du Magal de Touba. Le Cheikh a également rappelé les différents chantiers qui ont été menés par les différents khalifes généraux qui se sont succédé à la tête de la communauté mouride. Il y a d’abord Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, le 1 khalife qui a démarré les travaux de la Grande mosquée de Touba. Après Serigne Falilou Mbacké, c’est Serigne Abdoulahat Mbacké qui s’est investi pour débarrasser Touba du banditisme. Et il y a également Serigne Saliou Mbacké qui a mis en place 18 daaras mais également acquis le titre foncière de Touba et laissé 15 milliards à la communauté mouride. il a investi dans l’assainissement à hauteur de 600 millions. Serigne Bara Mbacké à perpétué ce legs en s’attaquant à l’assainissement des alentours de la grande mosquée. En ce qui concerne Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, son projet le plus cher est la mosquée Massalikouk Djinane. Pour Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la mosquée de Massalikouk Djinane et l’université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké constituent les deux priorités