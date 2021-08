Mairie Dakar Plateau: Saliou Keita déclare sa candidature

Le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a déclaré sa candidature à la mairie de Dakar Plateau. Face à la presse, Saliou Keita a dévoilé son programme de développement pour ladite commune axé sur les jeunes et les femmes.

A l’approche des élections municipales qui se tiendront en début d’année prochaine, les candidatures commencent à se dessiner. Hier, le patron du CICES a déclaré sa candidature à la mairie de Dakar Plateau dirigée actuellement par le maire Alioune Ndoye, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il soutient que sa candidature s’inscrit dans la vision de son leader Macky Sall pour l’émergence du pays. “Le chef de l’Etat a d’ailleurs travaillé en ce sens par des alliances avec Benno qui se voit confier la majorité territoriale.

En tant que natif de Dakar plateau, je fais partie de cette vision commune pour un Dakar Plateau innové, pour participer aux rayonnements de la ville de Dakar, la gouvernance participative et inclusive pour un Dakar Plateau de paix et de développement favorable à tous”, dit-il. Et de poursuivre: “Nos actions doivent être le soubassement politique, nourrir des ambitions concrètes dans sa mise en œuvre pour le développement territorial”. De son avis, tout ceci doit s’inscrire dans une logique participative et inclusive. Dans son programme présenté à la presse, Saliou Keita indique qu’il a l’ambition d’assainir l’environnement et de faire face à la dégradation du cadre de vie avec l’occupation anarchique. “Nous allons œuvrer dans la gestion de déchets solides et liquides, aménager des espaces verts et voiries urbaines, réhabiliter la ville avec des infrastructures innovantes et de lutter contre le commerce de rue”, laisse-t-il entendre.

Il s’agit pour lui, de travailler pour un Dakar Plateau rénovant, une commune qui va participer au rayonnement de la ville en définissant un régime foncier en régularisant les propriétés foncières. “Les entreprises implantées dans la commune vont jouer leur rôle dans leur responsabilité sociétale. Dans le domaine de l’Education nationale, nous travaillerons pour une modernisation des écoles publiques, étendre la carte scolaire, mettre en place un dispositif fonctionnel pour l’entreprenariat des jeunes et des femmes”, indique-t-il.

Le domaine sanitaire n’a pas été en reste avec le souhait du candidat de la mairie de Dakar Plateau de renforcer les postes de santé. “Avec l’appui du secteur privé local, il prévoit une subvention pour un système de santé innovant afin d’offrir des services de santé”, renseigne Saliou Keita. Pour terminer, le patron du CICES soutient la prise en charge des préoccupations de la jeunesse fera partie de sa politique avec le renforcement de la solidarité et le développement d’un programme de culture. Dans le domaine sportif, Saliou Keita promet de faire du stade Assane Diouf, un complexe polyvalent pour les jeunes de Dakar Plateau. Il invite les les responsables politiques de Benno Bokk Yakar de s’unir autour de l’essentiel pour des idées fécondes.