Mairie Golf Sud: Khadija Mahécor licencie 67 techniciens de surface

Ça sent le roussi dans la commune de Golf sud. Des travailleurs ont été tout bonnement licenciés par l’édile. Mécontents de cette situation, ils entament déjà le bras de fer.

Quelque 67 agents municipaux de la commune de Golf sud ont manifesté sous les fenêtres de la salle du conseil municipal. Ils réclament leur réinsertion et dénoncent un recrutement qu’ils ont jugé politique. Les agents comptent poursuivre le combat jusqu’à gain de cause.

Telle une surprise, ces agents et autres techniciens de surface ont la boule. Le maire de la commune de Golf Sud, Khadidja Mahécor, a pris la décision de les renvoyer sans en préciser le motif. Selon les contestataires, ils ont leur contrat de deux ans et leur contrat d’embauche. Pour ces derniers, c’est grâce à Aïda Sow Diawara qu’ils ont pu sortir du chômage. « Nous avions de l’espoir en elle et en tant que femme, elle vient de faire fondre le tout comme beurre au soleil », peste l’une d’elle. Dans ce contexte de ramadan, l’édile Khadidja M. Diouf est restée pendant trois mois sans salaire.

Arborant des foulards rouges, ces licenciés ne comptent pas se laisser faire. « C’est scandaleux car elle a licencié des femmes au profit de sa clientèle politique. Nous sommes des agents et elle nous doit nos sous », crient les femmes.

Très remontés contre le maire de la commune, les 67 agents ont décidé de s’attacher les services d’un avocat pour obtenir gain de cause.

MOMAR CISSE