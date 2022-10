Make-up, Tatouage, soins de visage… Un arsenal de séduction pour se faire désirer

Le charme, la séduction sont les qualités fortes des sénégalaises et cela depuis toujours. Les femmes sénégalaises utilisent autant d’accessoires pour se faire belle. Au marché Hlm, c’est le branlebas de combat. Du make-up au soin du visage, tout y passe pour se faire désirer.

Avec cette nouvelle génération de jeunes sénégalaise, leur beauté est devenue leur principal atout. De par la façon de s’habiller, de ce coiffer ou encore l’utilisation d’astuces dont le make-up, chacune exprime sa beauté à sa manière et quelle que soit la couleur de la peau.

Au marché HLM, nombreux qui ceux et celles qui excellent dans un métier vivant à rendre belle des dames. Il y a ceux qui font le tatouage au henné, d’autres le make-up, la pose ongles, cils et sourcils. Ils reçoivent beaucoup de clientes dont des jeunes filles pour la plupart. C’est le cas le samedi où l’on note un rush du fait des nombreuses cérémonies avec des mariages, baptêmes etc. Abdou Sène est un tatoueur au henné au marché HLM. Il exerce ce métier voici 5 ans. Hyper sollicité, il ne reste jamais sur place à cause de la forte demande. « Je me suis bien positionné dans ce milieu. J’ai beaucoup de clients maintenant grâce au Dieu. Pour les femmes surtout les sénégalaises tous les moyens sont bons pour se faire belle. Pour avoir plus de charme et être encore beaucoup plus séduisante, des femmes veulent tout le temps dessiner des fleurs sur la paume et sur le corps », explique Abdou Sène.

Il n’est le seul d’ailleurs dans ce milieu. A quelques mètres de là se trouve Samba Diop qui embouche la même trompette. « Le henné et très tendance de nos jours beaucoup de femmes sénégalaises l’utilisent surtout les jeunes filles. Pour la femme sénégalaise tous les moyens sont bons pour renforcer sa beauté », confirme Samba Diop.

De l’admiration pour les femmes, elles ne lésinent sur les moyens. Autant d’astuces pour soit attirer les hommes et d’être plus séduisante.

D’autres usent des perles autour des reins. Nombreuses sont les filles qui viennent acheter ces accessoires de séduction. C’est le cas pour Marième Sow. Une véritable Laobé et bien galbée qui affiche ses formes et ses atours. Elle tient une boutique nommé « Arsenal de femmes ». « Je suis Laobé. A la naissance, l’on nous apprend tout ce qui est en rapport avec le charme et la séduction. Les chaînes de reins appeler « bine bine ». Avec la jeune génération, ma clientèle est composée pour la plupart de jeunes filles. Je tenais une étale dans ce marché. Maintenant que les choses marchent, je tiens une grande boutique et tout ça c’est grâce à mes fidèles cliente », témoigne-t-elle.

Nous avons croisé Ndeye Faye, une future mariée venue au marché pour acheter des accessoires pour son mariage. « Je vais me marier samedi prochain donc je venue pour trouver quelques accessoires de séduction. Quand on va à la guerre il faut bien s’armer », dit-elle.

La beauté du visage fait aussi partie du charme de la femme, Khadija Diop qui possède un salon de beauté « Dija make up » au marché de HLM donne son avis : « nous recevons beaucoup de clientes par jour mais le samedi la demande est beaucoup plus forte. Le visage est une partie essentielle du corps humain. Donc il faut en prendre soins car elle doit refléter la beauté et attire le regard. Je conseille à toutes les femmes de ne pas négliger la beauté du visage. »

Etre belle pour charmer et séduire son homme est le principal souci des jeunes femmes croisées au niveau du marché HLM. De la créativité de part et d’autres, l’arsenal de séduction n’est pas ce qui manque.