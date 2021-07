Mali : Paris annonce le maintien de 2 000 soldats

La France maintiendra entre 2 000 et 2 500 soldats de la force Barkhane dans le nord du Mali. Contrairement au retrait des troupes annoncé par le président Emmanuel Macron, il s’agit plutôt d’une réduction des éléments.

2 000 des 5 000 soldats français arrivés en 2013, quitteront les bases de Tombouctou, Tessalit et de Kidal, dans le nord du Mali alors que dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, des appels se multiplient pour le départ de la force Barkhane. La réduction des effectifs satisfait en partie des citoyens parmi eux plusieurs réclament un départ définitif de Barkhane : Je pense que c’est une bonne chose car les militaires français sont là depuis longtemps et cela n’a pas eu d’impact positif. S’ils partent, peut-être que des gens qui veulent se battre pour de vrai, sans faire de politique et sans exploiter nos richesses, viendront nous aider explique un commerçant.

A mon avis, ils devraient partir. Vraiment, je le souhaite. Les conflits ne sont plus comme avant. Ils s’aggravent et s’étendent partout. Avant, ils étaient dans le Nord, maintenant ils ont atteint d’autres régions. Donc, je voudrais que les militaires français partent ajoute une autre. _

Les emprises de Kidal, Tessalit et Tombouctou seront closes d’ici le début de l’année 2022. Le dispositif français sera recentré autour de la task force européenne Takuba.