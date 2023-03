Mamadou L Diallo: « Sonko et le Pastef ont bien raison de résister… »

Intrépide combattant du M23 contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade, le jeune de l’APR, s’est embourgeoisé au contact de la dynastie FayeSall et du coup son honneur devient coûteux et capricieux pour notre pays, 3 morts, des centaines de blessés et d’arrestations. Le combattant du M23 se sent diffamé et pourtant, il n’est pas gêné de soutenir la troisième candidature de Macky Sall. Une morale à géométrie variable donc.