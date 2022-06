Mané, la réaction classe d’Henri Camara

Auteur d’un triplé face au Bénin (3-1) samedi à l’occasion de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023, Sadio Mané a dépassé Henri Camara (31 buts) pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Sénégal (32 buts). Une performance saluée par son prédécesseur, absolument pas rancunier.

«Je suis très honoré ce soir de voir mon petit frère, Sadio Mané, battre mon record du plus grand nombre de buts en sélection nationale. C’est une fierté. Je le félicite et je le souhaite de continuer à scorer et à porter haut les couleurs du Sénégal. Bravo champion», a écrit sur Instagram le quart de finaliste de la Coupe du monde 2002. La classe !