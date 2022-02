Mané offre son premier sacre au Sénégal !

Le Sénégal inscrit enfin son nom au palmarès de la Coupe d’Afrique des nations ! Après leur échec en 2002 puis en 2019, les Lions ont remporté la finale de l’édition 2021 aux tirs au but contre l’Egypte (0-0, 4-2 tab) ce dimanche au Stade d’Olembé à Yaoundé. Malgré leur nette domination, les Sénégalais ont longtemps buté sur la défense adverse et un Gabaski qui les a fait douter jusqu’au bout avant ce dénouement heureux, conclu comme un symbole par un tir au but victorieux de Sadio Mané.

