Manifestations au Sénégal: Le Secrétaire General de l’Union des Syndicats Démocratiques appelle au calme

Le bureau exécutif national de L’union des syndicats démocratiques du présente ses condoléances aux familles des citoyens tués durant les manifestations qui ont éclatées depuis l’arrestation de Ousmane Sonko sur l’affaire qui le lie à Adji Sarr.



Le Bureau Exécutif National par la voix de son Secrétaire Général Mamadou Dramé invite les acteurs nationaux à favoriser le dialogue ,pour la paix et la stabilité du pays.

Il condamne la suspension du signal de diffusion de Walf Tv et de la sen tv par la CNRA et dénonce les attaques perpétrées contre la rfm,Tfm,le soleil et Dakaractu.