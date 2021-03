Manifestations: Le M2D maintient son mot d’ordre les 8, 9 et 10 mars

Le Mouvement de Défense de la Démocratie (M2D) maintient son appel à des manifestations pacifiques les 8, 9 et 10 mars, à 15 heures à la place de la nation (Place de l’Obélisque) et invite le gouvernement à prendre les dispositions idoines pour les sécuriser et encadrer, rapporte un communiqué. Toute fois ils reste sensible au discours des religieux sur le point relatif à la nécessité d’exercer les droits et libertés constitutionnels dans la paix.

C’est par un communiqué que le Mouvement de Défense de la Démocratie (M2D) a montré toute leur compatie et leur remerciement, comme tous les Sénégalais sur la médiation des religieux, et salue cette initiative qui honore nos guides spirituels. Le M2D est très sensible à cet appel pour un retour à la paix dans notre pays.

Le M2D informe, avec regrets, que les circonstances n’ont pas permis une rencontre avec le collectif des chefs religieux, préalablement à sa déclaration dans les médias, en dépit des efforts des deux côtés.

Le M2D attend du Président Macky Sall des actes concrets allant dans le sens de la satisfaction de ces exigences démocratiques du peuple Sénégalais. Et contrairement à une rumeur savamment distillée pour démobiliser, Ousmane Sonko n’est pas libre et les mêmes chefs d’inculpation pèsent encore sur lui.