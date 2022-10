Manque d’eau, Impact du BRT: Les cours suspendus au Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi

Avec l’ouverture des classes, nombreux sont les établissements qui restent non fonctionnels. C’est le cas dans la banlieue au Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi où les professeurs ont refusé de faire cours à cause d’un manque d’eau lié aux travaux du Brt. Le lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies ex Lpa est dans un piteux état.

En effet, depuis l’ouverture des classes, les potaches ne sont pas au rendez-vous à cause d’un manque d’eau dû aux travaux du Bus transit rapide (BRT). Le nettoyage des bureaux administratifs et les toilettes restent autant de griefs. Mamadou Abdou Diallo, Professeur d’Histoire et de Géographie, et membre du comité de gestion du Lycée dénonce : « Il y a autant de difficultés et il est impossible de garantir un accès aux élèves dans ces conditions. Il faut nettoyer les toilettes et il y a plus de 2000 élèves. »

Des autorités compétentes ont été saisies, selon notre interlocuteur qui note qu’elles brillent par leur manque de réactions. « L’Inspection d’académie a été interpellée via une correspondance mais jusqu’à ce jour, les choses restent au rabais à cause d’une vétusté. Il faudra une réaction rapide », regrette-il. Les membres du conseil ont décidé de suspendre les cours. « Sans eau, il n’y aura pas de cours dans cet établissement. Il faut que les autorités répondent aussi car depuis 1998, le lycée n’a connu de réfection et il est exposé et laissé à son triste sort », se désole ce membre du comité.

Les professeurs et les surveillants ont décidé de faire le suivi évaluation de la problématique liée à l’approvisionnement en eau. « L’eau n’est pas revenue et nous avons toujours maintenu le mot d’ordre, vu que les élèves et le personnel administratif ne pourront pas travailler dans les conditions », se désole le Professeur. Le combat se poursuit pour les membres du comité de gestion qui exigent de l’eau.

MOMAR CISSE