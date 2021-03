Mansour Faye veut transformer le Stade Me Babacar Sèye en centre d’affaires

Le débat est lancé pour la transformation du stade Me Babacar Sèye en centre d’affaires ou sa délocalisation vers d’autres sites, a fait part le maire de Saint-Louis Mansour Faye, invitant les populations saint-louisiennes à contribuer à trouver une solution à cette équation.« Pour le stade Me Babacar Sèye, le financement est disponible. Mais j’ai reçu beaucoup de propositions allant dans le sens de sa transformation en centre d’affaires. Nous pourrions alors le délocaliser vers Ngalelle ou ailleurs’’, a soutenu Mansour Faye, interrogé samedi sur la radio Teranga Fm dans une émission diffusée par l’ensemble des radios de la ville.

Le maire et non moins beau-frère de Macky Sall, a annoncé au cours de cette émission également que le deuxième pont de Saint-Louis figure dans les perspectives du gouvernement et que la voie de la recherche de son financement a été lancée.