Marsassoum : Moustapha Dramé pose ses valises au Pastef avec son mouvement « Sénégal au Cœur »

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La dynamique politique s’accélère dans la commune de Marsassoum. Lors d’une rassemblement politique empreint de ferveur, le coordonnateur local du Pastef, Oudiary Camara, a officialisé le ralliement du mouvement « Sénégal au Cœur », dirigé par Moustapha Dramé.

Cette adhésion marque une étape significative dans la restructuration des forces politiques locales. Prenant la parole devant les militants, Oudiary Camara a salué l’engagement de Moustapha Dramé, soulignant que cette intégration s’inscrit dans une démarche d’unité et de renforcement des bases du parti patriote.

Face aux échéances politiques à venir, Oudiary Camara a lancé un appel solennel à l’ensemble des cadres et militants pour faire preuve de fraternité, mettre de côté les tensions internes et privilégier un dialogue constructif.

S’exprimant face aux militants, Moustapha Dramè a débuté son allocution par des remerciements appuyés adressés à l’ensemble de la « grande famille PASTEF », citant en premier lieu le président du parti, Ousmane Sonko, ainsi que le Secrétaire général interim,Ayib Daffé Il a également tenu à saluer la structuration locale du parti à Marsassoum, soulignant le rôle crucial des relais d’information, des coordinations et des cellules de transmission qui font vivre le parti au quotidien.

L’activité s’est tenue dans une très bonne ambiance. Les militants et sympathisants sont venus de partout pour répondre à l’appel et témoigner leur soutien à la dynamique politique locale et nationale du parti Pastef.