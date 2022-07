Massaly facilite l’accès à l’eau à plus de 1.000 familles et pilonne Sonko…

« Ousmane Sonko et Cie marchent maintenant à visage découvert, pour avoir volontairement étalé sur la place publique, toutes leurs insuffisances. Ils ont montré qu’ils excellent quand il s’agit de détourner les deniers publics, d’insulter à haute et intelligible voix la conscience des sénégalais ». C’est la déclaration faite par le président de l’Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly.

C’était en marge d’une cérémonie de mise en service d’un réseau destiné à plus de 1.000 familles au quartier Mbour4 extension. Le coût des travaux est estimé à plus de 5,6 millions de FCFA.

Selon lui, ces élections législatives sont une belle occasion pour les Sénégalais de montrer à travers les urnes qu’ils ne cautionnent pas « la promotion des contre-valeurs ».

Le leader de l’UNR, membre de la coalition « Bokk Gis Gis and liggeey » de l’ancien maire de Dakar, Pape Diop, est d’avis qu’un leader politique doit être en mesure d’apporter des réponses précises adéquates aux interrogations des populations. » Cette preuve est donnée à travers des actes sociaux concrets. Mais aujourd’hui, force est de constater que les opposants tympanisant le pays à longueur de journée, ne détiennent aucune réponse, si ce n’est l’insulte à la bouche », regrette-t-il.

Le développement de la cité est au centre des préoccupations de leur coalition, ce qui n’est, estime-t-il, pas le cas pour la plupart de ses camarades politiciens. « Le Sénégal a besoin de relever le moteur de sa croissance économique. Ce secteur a besoin de mesures coercitives et des actions anticipées, pour éviter la famine, à travers la promotion d’une autosuffisance alimentaire durable, capable d’atténuer le choc de la flambée sauvage des prix », informe-t-il.

Et d’ajouter : « Malheureusement, ceux qui s’autoproclament des alternatives alors qu’il n’en est rien, ne s’intéressent même pas à ces questions vitales et ne mettent aucune proposition concrète sur la table ».

Non sans faire remarquer : « il n’y a rien de surprenant dans la posture d’Ousmane Sonko et Cie qui, en lieu et place de programmes concrets de développement, surfent dans les bassesses, les injures, etc ».



Avant de s’interroger : « Comment un chef de parti, qui ne sait même pas établir une liste d’investiture, peut-il gérer un pays ? » Pour le représentant de Bokk Gis Gis, « des changements doivent être opérés dans le landerneau politique, à travers un renouvellement des personnels. Et dans ce cadre, les populations ont un rôle fondamental à jouer, en portant leur choix sur des leaders qui mettent en priorité le curseur sur la prise en charge de leurs préoccupations majeures (…) », a-t-il précisé.

Il conclut : « J’appelle tous les sénégalais à la vigilance au maximum, pour barrer la route aux marchands d’illusion, qui risquent de brûler ce bien commun qui nous est si cher, en l’occurrence le Sénégal. » Pour rappel, le leader de l’UNR avait lors des locales permis à plus de 600 familles de bénéficier du liquide précieux…