Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
bebe

Matam : Un bébé retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire

14 novembre 2026 Actualité

Un drame s’est produit ce vendredi 13 novembre 2026 à Tantadji, dans la région de Matam. Un nourrisson a été retrouvé mort dans l’enceinte d’une école élémentaire.

Selon les informations recueillies, les secours du GIS 5/54e Compagnie de Matam ont été alertés à 16 h 18 pour intervenir sur les lieux.

À leur arrivée, les équipes ont constaté la présence du corps sans vie d’un nourrisson de sexe masculin.

La dépouille a ensuite été transportée et déposée à la morgue du Centre hospitalier régional d’Ourossogui pour les besoins d’une autopsie.

La police de Matam a procédé au constat d’usage. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Les circonstances de ce qui pourrait être un infanticide restent à établir par les investigations et les conclusions de l’autopsie .

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 11 14 a 11.24.03

Sénégal : Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France, a pris ses fonctions vendredi

Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France au Sénégal, a pris ses fonctions, vendredi …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved