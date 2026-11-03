Mbacké: un surveillant du lycée Blaise Diagne arrêté pour une présumée escroquerie au visa de 25 millions FCFA

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Un surveillant du lycée Blaise Diagne, identifié comme C. Y. Touré, âgé de 49 ans, a été arrêté à Mbacké (centre-ouest) pour des faits présumés d’escroquerie au visa. Il est soupçonné d’avoir escroqué une dizaine de candidats à l’émigration, pour un préjudice provisoire estimé à 25 millions de FCFA.

Selon les informations du journal Libération, son arrestation est intervenue le 29 octobre 2026, à la suite d’un renseignement transmis par le commissariat de Biscuiterie HLM au commissariat de Mbacké. L’homme, enseignant de profession et domicilié au quartier Bop, était de passage dans la localité.

Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu avoir encaissé l’argent de plusieurs candidats auxquels il avait promis des visas pour des pays européens. Les sommes versées à titre d’acompte variaient entre 1 et 1,8 million de FCFA.

Pour se défendre, Cheikh Yaba Touré aurait expliqué avoir remis l’intégralité des fonds à un collaborateur identifié sous le nom de B. Mangassa, chargé d’effectuer les démarches auprès des ambassades. Mais ce dernier aurait disparu après avoir réceptionné l’argent et serait devenu injoignable. Incapable de rembourser les victimes, le surveillant aurait alors trouvé refuge à Mbacké.

Au cours de la procédure, sept personnes venues de Dakar se sont présentées au commissariat de Mbacké pour déclarer avoir été victimes de ses agissements. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour escroquerie présumée au visa. Le délégué du procureur de la République près le tribunal d’instance de Mbacké a été informé et une enquête est en cours.