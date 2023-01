Mbagnick Diop fête son anniversaire aujourd’hui

Ce mardi 18 janvier 2023 n’est pas un jour comme les autres pour M. Mbagnick Diop. Le président du MEDS célèbre, aujourd’hui, son anniversaire.

Un évènement qui sera célébré «en petit comité». Cependant, un cocktail sera offert aux invités, et au cours duquel seront célébrés ses actions très louables et ses efforts fournis dans la lutte contre le chômage des jeunes, le développement du Sénégal en particulier et de l’Afrique en général.

Du Forum du 1er emploi à la Diaspora des Affaires dont les éditions se tenaient alternativement en Europe et en Amérique du Nord, les Cauris d’Or, les African Leadership sans compter les rencontres thématiques sur l’économie, Mbagnick n’a cessé d’entreprendre, d’innover, de créer.

En ce jour anniversaire, les Rédactions Rewmi NetWork vous souhaitent un joyeux anniversaire. Longue vie !