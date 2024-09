Mbour : Une pirogue transportant 200 personnes a chaviré

Partager Facebook

À Mbour, une pirogue transportant plus de 200 migrants a chaviré à environ trois kilomètres des côtes. Ces personnes tentaient de rejoindre l’Europe, espérant un avenir meilleur.

Le drame de l’immigration clandestine se poursuit sur la Petite Côte. Alors que les parents de candidats à l’émigration, récemment disparus en mer, sont toujours sans nouvelles des leurs, un autre drame endeuille Mbour où une pirogue transportant des candidats à la quête d’une vie meilleure en Espagne, a chaviré en pleine mer.

Le bilan fait état de quatre corps sans vie, dont une femme de 22 ans, repêchés et trois rescapés, deux hommes et une femme. Et avec ce drame, le nombre de disparus risque de poser problème. En effet, si une source officielle estime que la pirogue convoyait 80 personnes, un rescapé jure que 200 candidats, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Le drame s’est produit hier dimanche, aux environs de 16 heures.