Me Massokhna Kane sur le prix de l’essence: ‘’Cette augmentation est illégale’’

Le président des consuméristes est revenu sur la hausse du prix de l’essence prise par les autorités cette semaine. Me Kane juge illégale et mal fondée l’augmentation de 135 FCFA sur le prix du litre.

Le prix du litre d’essence est maintenant de 890 FCFA. Cette hausse de 135 FCFA a été appliquée depuis ce week-end. « Le ministre du Pétrole et des Energies, Aissata Sophie Gladima n’a pas compétence à augmenter le prix du supercarburant » dénonce l’avocat et président des consuméristes, Me Massokhna Kane. Il invite à cet effet, l’Etat de respecter les droits des sénégalais en annulant cet arrêté qu’il juge illégal. Dans la même veine, Me Kane invite les consommateurs à s’unir et se mobiliser pour combattre cette décision du ministère du Pétrole et des Energies.

Dans un communiqué, Me Massokhna Kane estime que c’est le ministre du commerce a une compétence exclusive pour fixer les prix de l’essence, après avis du Conseil National de la Consommation conformément aux dispositions de la loi 2021-25 du 12 Avril 2021. Pour lui, il y’a une violation flagrante des droits des consommateurs par l’Etat.

En effet, poursuit Me Kane, « L’examen attentif de ces arguments montre à l’évidence que Ce ne sont pas les hausses des cours du pétrole qui ont entraîné l’augmentation du prix du Super carburant. Il révèle que l’Etat a avoué vouloir lever de nouvelles taxes pour financer ses investissements (TR, BRT, Electrification Rurale…

Cette augmentation est un ballon de sonde qui, s’il est accepté par les sénégalais entraînerait l’augmentation du prix des autres produits pétroliers et par ricochet, une flambée générale des prix peste le président de Sos consommateurs.

G.E.NDIAYE