Médina Gounass (Kolda) : Un mort parmi les blessés des violences. Pourquoi l’imam a été attaqué ? 

Il y a eu un mort parmi les blessés graves des violents incidents survenus ce matin dans la cité religieuse. Il s’agit d’un jeune agriculteur. Selon les informations c’est à la suite des échauffourées que les partisans de l’autre camp ont tendu des embuscades aux différentes sorties de la ville puisque ces points sont utilisés pour rallier les champs.

Comme annoncé dans plusieurs médias des échauffourées ont éclaté, en cette jour de fête dans la ville sainte de Médina Gounass, occasionnant un mort, des blessés et beaucoup de dégâts matériels. Selon des informations fournies par le Cadre d’échanges et d’organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, c’est un groupe mal intentionné, appartenant à la communauté Ngabou, qui aurait attaqué le cortège du khalife général Thierno Ahmadou Tidiane Ba.

C’était sur le chemin du retour, après l’accomplissement de la prière de l’Aid-El-Kébir et au niveau du croisement «Amadou Tidiane Gollo» que le cortège du khalife a été immobilisé par la gendarmerie pour des raisons de sécurité. Cependant, à proximité de la mosquée des « Ngabounké », une foule immense l’a intercepté par des jets de pierres occasionnant un mort, plusieurs blessés, des véhicules caillassés et des maisons incendiées.

Heureusement, la gendarmerie est intervenue immédiatement pour rétablir le calme et la sérénité.

La famille dénonce avec la plus grande fermeté cet acte inhumain et lâche perpétré par la communauté des Ngabounké. Ils interpellent le président de la République Bassirou Diomaye Faye pour mettre un terme à ces atrocités récurrentes orchestrées par cette communauté fait on Savoie dans une note.