Médina Gounass: Les disciples du Khalife dénoncent un « blocus systématique tous les vendredis »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public ce lundi, les disciples du Khalife général de la ville de Médina Gounass se sont indignés du blocus dont ils font l’objet tous les vendredis par les forces de l’ordre pour les besoins de la prière. Selon eux, c’est une « honte » et une « insulte » à l’endroit de la Oummah islamique et interpellent les autorités avant que la situation ne dégénère.

Les disciples du Khalife général de Médina Gounass n’en peuvent plus du contrôle sans cesse qui leur imposé par les forces de l’ordre suite aux récentes violences qu’il y a eu dans la ville. Ainsi, ils qualifient ce blocus « d’irrespectueux » à l’égard de leur guide religieux. « Après avoir été victime d’une lâche et honteuse attaque du cortège de son Khalife général, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, la ville sainte de Médina Gounass et sa population font aujourd’hui l’objet d’un blocus systématique tous les vendredis.

Blocus imposé par les forces de l’ordre qui, au-delà de son caractère irrespectueux à l’endroit du Khalife général et de ses disciples, est une honte et une insulte à toute la Oumma islamique dans un pays où l’Islam occupe une place importante », ont-ils déclaré. À les en croire, les fidèles musulmans de la ville sainte ne peuvent plus pratiquer librement leur culte, particulièrement pour la plus symbolique des prières, celle du Vendredi. Mieux, ils indiquent que « les vendredis sont aujourd’hui des journées noires , pleines de tension où les cœurs et les esprits des fidèles s’échauffent, faute du respect minimal que les forces de défense et de sécurité, quoique dans leur mission de maintien de l’ordre, manquent de montrer aux populations de Médina Gounass ».

À ce propos, ils mettent en garde les autorités sur de possibles réactions incontrôlées qui pourraient aller à l’opposé de l’objectif de pacification recherché par les forces de l’ordre. Dans cette perspective, ils appellent lesdites autorités à revoir leur méthode avant que l’irréparable ne se produise. « Connaissant la ferveur et l’attachement des fidèles de Médina Gounass à leur culte, nous invitons fortement les autorités à revoir leur dispositif de contrôle afin que la stigmatisation et la provocation cessent, mais surtout afin d’éviter des réactions incontrôlées », lit-on dans le communiqué.

Pour finir, les disciples du Khalife général de la ville de Médina Gounass demandent au Haut-Commandant de la gendarmerie et aux autorités gouvernementales de prendre des mesures appropriées pour permettre aux fidèles de vaquer à leurs occupations, et de pratiquer leur foi sans entrave, avant que la situation ne bascule dans des dimensions inconnues. Pour rappel, la ville de Médina Gounass a été récemment le théâtre de vives tensions entre deux communautés musulmanes, faisant ainsi un mort et plusieurs blessés graves. À noter que beaucoup d’arrestations ont également eu lieu après ces violents affrontements.

EL HADJI MODY DIOP