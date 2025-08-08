Médina : la Senelec coupe l’électricité à la mairie

Partager Facebook

Ce jeudi à la Médina, la Senelec a procédé à une coupure d’électricité de la mairie. Une action qui a provoqué la colère du maire Bamba Fall, qui s’est rendu furieux devant les locaux de la société nationale d’électricité pour réclamer une dette qu’il estime à 500 millions FCFA et qu’on ramène le courant.

« Aujourd’hui, je ne suis pas sorti, j’étais un peu malade. On m’a appelé pour me dire que la Senelec a coupé le courant de la mairie de Médina », a confié Bamba Fall. Il reconnaît que la mairie doit de l’argent à la Senelec, mais dénonce un traitement injuste. « Senelec dit que je lui dois 300 millions de FCFA (pour la mosquée, les écoles, la mairie, etc.) mais eux me doivent 500 millions. »

Selon l’édile, les dettes croisées devraient faire l’objet d’un arrangement. « Je lui dois de l’argent, mais je ne peux pas payer car il est resté trois ans et poussière sans me payer. Et c’est l’argent que Senelec me paie que j’utilise en retour pour le payer », a-t-il martelé.

Estimant que la coupure d’électricité est survenue sans négociation préalable et en pleine activité des agents municipaux, le maire s’est déplacé pour « couper le travail de la Senelec » en représailles. « Quand Senelec est venue faire l’impôt et la saisie, ils n’étaient pas accompagnés de la police. Ces gens-là qui se trouvent devant la Senelec, ce ne sont pas des manifestants, ce sont les habitants de la Médina », a-t-il souligné.

Bamba Fall réclame désormais que l’électricité soit rétablie immédiatement, évoquant les conséquences de cette coupure. « Il y a les morgues avec les cadavres. Qu’ils ramènent le courant. Nous allons rester ici, et nous reviendrons demain. Si nous ne pouvons pas travailler, eux non plus ne travailleront pas », a fulminé le maire de la Medina.