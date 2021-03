Menaces de mort dans l’affaire Adji Sarr: Le rédacteur en chef dément Leral

Moustapha Thioune a démissionné de Leral car il craint pour sa vie à cause des menaces des Pro Sonko. Le rédacteur en chef de Leral ne supporte pas la charge de ces menaces de mort et aurait rendu le tablier. Ce que dément le concerné qui rétablit la vérité des faits. Voici son post publié en intégralité.

je vous informe par ce présent communiqué de ma décision de démissionner de leral.net et donc de me décharger de toutes les responsabilités y afférentes.

Cette décision pour convenance personnelle est le fruit d’une mûre et longue réflexion.

Je ne saurais terminer sans préciser n’avoir reçu aucune pression ni menace de qui que ce soit.

Par ailleurs, j’informe l’opinion publique que je n’ai pas été associé à l’interview de Mme Adji Sarr ni de près ou de loin.

J’exprime toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président du groupe Mr Dame Dieng.

Je remercie l’ensemble du peuple Sénégalais et à ceux-là qui m’ont accompagné et soutenu durant cette aventure très riche en expériences.

MOUSTAPHA THIOUNE