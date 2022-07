Mercato : La proposition du Bayern sur le prix pour Bouna Sarr, dévoilé

Peu utilisé par Julian Nagelsmann au Bayern Munich, Bouna Sarr (30 ans) pourrait être vendu cet été. Ainsi, le club bavarois a fixé le tarif pour ceder le lateral sénégalais.

Cet été, le Bayern Munich a décidé de faire peau neuve. Déçus et agacés après l’élimination en Ligue des Champions, le dirigeants allemands ont souhaité frapper fort durant le marché des transferts. Et ils ont tenu parole en délogeant Sadio Mané de Liverpool à un an de la fin de son contrat. Recrue star des Bavarois, le Sénégalais a été acheté 32 M€. Un montant auquel il faut ajouter 9 M€ de bonus. En Bavière depuis deux saisons en provenance de l’OM, Bouna Sarr peine à s’imposer. Malgré une concurrence réduite dans ce secteur, il joue peu dans le système de Julian Nagelsmann.

Ainsi, le Sénégalais pourrait faire les frais de la forte concurrence et aller voir ailleurs surtout avec l’arrivée de Noussair Mazraoui. D’après Sky Germany, les décideurs allemands réclameraient 5 millions d’euros pour le champion d’Afrique si jamais il était vendu cet été.

Le Bayern a également accueilli Ryan Gravenberch contre un chèque de 18,5 M€ ainsi que Noussair Mazraoui, arrivé libre.