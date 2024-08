Mercato : Le Barça, à court d’argent, subit encore une fois un mercato compliqué.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Barça est paralysé financièrement et ne s’est beaucoup activé sur le mercato, alors que ses rivaux continuent de se renforcer.

Nous y revoilà. Un mercato estival impliquant le FC Barcelone, avec son lot de spéculations, de rumeurs Instagram et de commentaires sournois de la part de son président, Joan Laporta, qui ne mâche pas ses mots. L’avez-vous déjà entendu ?

Ne se souciant guère des conséquences, cela fait maintenant deux ans que Laporta s’est lancé dans sa frénésie de tirer sur le levier, risquant les finances futures des Blaugrana pour un succès à court terme. Et si l’objectif était d’obtenir une satisfaction immédiate et d’éviter la ruine financière, alors cela a fonctionné. Le Barça a remporté la Liga et, en tant qu’entité sportive, il existe toujours. Le travail est fait.

Cependant, les problèmes n’ont pas disparu. Les finances du club se sont redressées dans une certaine mesure – le club n’est plus en permanence au bord du gouffre – mais il n’a pas la puissance financière nécessaire pour rivaliser avec le Real Madrid ou tout autre club européen de premier plan.

Le Barça se trouve dans une situation en tous points de vue similaire à celle des années précédentes, économisant tout en comptant sur les ventes de joueurs et sur une marque en perte de vitesse pour constituer une équipe capable de rivaliser. Jusqu’à présent, les échecs ont été plus nombreux que les succès, et les Catalans ont une fois de plus été distancés par l’élite européenne.